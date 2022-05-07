Türkiye Gazetesi

Traktör kazası yine bir cana mal oldu. İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, Yenikurudere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Alaattin Gören idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Gören ise traktörün altında kaldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gören’in hayatını kaybettiğini tespit edildi.

Talihsiz adamın cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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