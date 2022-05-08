Türkiye Gazetesi

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi Mithatpaşa Caddesi 177 numarada bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda kayalık alandan kopan kaya parçası yuvarlanarak apartman duvarına çarptı. Kaya parçasının çarpmasıyla apartmanın birinci katında bulunan daire kullanılamaz hale gelirken apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

DAİREYE KAYA PARÇASI DÜŞTÜ

Evde otururken bir anda gürültüyle odaya koşan Atalay Kaplayan, Odaya girince tarihi asansörün orda düşen kayan parçasını daireye geldiğini gördüm. Kayanın kontrol edilmesi gerekiyordu. Daireye zarar gelmemesi için ne yapılması gerekiyordu onu bilmiyorum. Bu binaya 6 ay önce taşındım. Odayı boş olarak kullanıyorduk sadece kedilerimizin yuvası vardı. Allahtan bu olayda onlarda bu odada bulunmuyordu” dedi.

İzmir’de ormanlara girişler kapatıldı İzmir Valiliği orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklanacağını belirtildi. Yapılan açıklamada orman kenarında mola vermenin piknik yapmanın yasak olduğunu ifade edilirken kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.