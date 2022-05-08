Türkiye Gazetesi

Mersin’de 2017 senesinde polis memuru Fatih Burak Aykul tarafından öldürülen üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin’in annesi Aysel Şahin, Anneler Gününde kızının mezarını ziyaret etti. Evladının mezarı başında gözyaşı döken acılı annenin ziyareti duygu dolu anlara sebep oldu. Evladının mezarına güller bırakan Şahin, kadın cinayetlerinin son bulması için de dua etti. Kızının mezarı başında fotoğrafına sarılan anne Şahin’in, “Kızım sen bana gelemiyorsun. Ben sana geldim” demesi yürekleri dağladı.

"SEN OLSAYDIN BANA HEDİYE ALIRDIN"

Tek taleplerinin adaletin yerini bulması olduğunu aktaran acılı anne Şahin, kadına şiddetin son bulmasını istediklerini belirterek, “Anneler ağlamasın. Kızımı benden kopardılar. Biz sensiz, sen de bizsiz kaldın. Sen olsaydın kardeşin Anıl’ı, ağabeyini, babanı hepsini organize ederdin. Bana Anneler Günü sürprizi hazırlardın. Anıl’a doğum günü, bana da Anneler Günü hediyesi alırdın. Ama şimdi neredesin? Kızım sen bana gelemiyorsun. Ben sana geldim” ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

,Olay, 19 Eylül 2017 tarihinde, Mersin’in Mezitli ilçesinde meydana geldi. Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin, evinde, polis memuru Fatih Burak Aykul’un tabancasından çıkan tek kurşunla yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Aykul, olayın şakalaşma sonucu meydana geldiğini öne sürürken adliyeye sevk edilen Fatih Burak Aykul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Hakkında, “Kasten adam öldürme” suçundan ömür boyu hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanan Aykul, Mersin 5 Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

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