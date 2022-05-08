Türkiye Gazetesi

Bodrum'a bağlı Bitez Mahallesi, Akvaryum Koyu mevkiinde bir kişinin denizde yüz üstü yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar sonrası olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bota aldıkları şahsın öldüğünü tespit etti. Yapılan kimlik kontrolünde cesedin, 90 yaşındaki İngiliz uyruklu Ivor Jones'a ait olduğu belirlendi.

Jones'un cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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