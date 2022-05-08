Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi'ndeki bir bağ evinde kumar oynatıldığı ve horoz dövüşü organize edildiği yönünde jandarmaya bilgi geldi. Hemen harekete geçen ekipler, adrese baskın düzenledi. Ekipler, horozlar dövüştürüldüğü sırada içeri girdi, 31 kişiyi gözaltına aldı. Yakalananların arasındaki S.Ö'nün (37) kasten öldürme suçundan 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

31 KİŞİYE 56 BİN TL CEZA

Ayrıca 31 kişiye toplamda 56 bin 389 TL ceza kesildi. Kumarı ve dövüşleri organize eden M.Ö. ile H.T. hakkında da işlem yapıldı. Dövüştürülen 14 horozun kendisine ait olduğunu söyleyen M.Ö, 28 bin 602 TL de ceza yedi.

İĞNE İPLİKLE HOROZLARIN YARALARINI DİKMİŞLER

Bağ evi içerisinde ortada bulunan 20 bin 450 TL nakit, dövüş süresi ölçülen saat, dövüşen horozların yaralarını dikmekte kullanılan kanlı iplik takılı 4 adet iğne, 1 adet yara bandı, 14 adet horoz, ring adı verilen kafes, 10 adet iskambil destesi, 8 adet bahis oynayanlara ait adisyon kağıdı, 1 gram kubar esrar ve esrar içiminde kullanılan materyale de el konuldu.