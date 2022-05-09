Ankara’nın Polatlı ilçesinde kilolarca et taşıyan kamyonetin görüntüsü şoke etti. Hijyen kurallarının yok sayıldığı olay anbean kayıt altına alındı.
Eti Caddesi’nde kilolarca et ile seyir halindeki kamyonun görüntülerinde hiç önlem alınmadığı görüldü.
Vatandaşların tepkini çeken bu görüntüler cep telefonları ile görüntüledi.
Kaza sonrası suda kaybolan Fevzi Bulut için Ankara’dan özel ekip gönderildi Erzurum’da Olur ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Oltu Çayı’na uçan otomobildeki Fevzi Bulut için Ankara’dan gelen özel ekip bölgeye yönlendirildi.