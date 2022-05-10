Türkiye Gazetesi

Aydın’ın Buharkent ilçesi Savcıllı Mahallesi’nde olay meydana geldi. 56 yaşındaki Fatma Toprak 8 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde evden çıktı. Eve geri dönmeyen kadının hayatından şüphe eden yakınları durumu yetkililere bildirdi. Son olarak Menderes Mahallesi ve Menderes Nehri yakınlarında görüldüğü tespit edilen kadının bulunması için havadan ve karadan arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD, Jandarma, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıçlar bölgede çalışmalarını 2 gün boyunca sürdürüldü.

NEHİRDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Aramalar neticesinde Toprak'ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından Menderes Nehri'nde bulunurken, acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.

Toprak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Feci olay: Cansız bedeni evinin bahçesinde bulundu Manisa'da yüksek tansiyon hastası olduğu öğrenilen bir kadın, evinin bahçesinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

Köprülü Kanyon'da suya düşen rehberin cansız bedenine ulaşıldı Antalya’nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon’da bottan suya düşen 24 yıllık rehberin cansız bedenine ulaşıldı.

Ailesine mektup bıraktı, peşine düşen babası cansız bedenini buldu Ailesine mektup bırakarak ortadan kaybolan şahsın cesedi, babasının aramaları sonucu bulundu.