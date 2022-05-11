Türkiye Gazetesi

Kayseri'de ikamet eden 16 yaşındaki Melike Asma, nişanlısı yaşadığı problemler dolayısıyla koruma kararı aldırdı. Genç kız, yurda yerleştirildi. Ancak pazar günü aniden ortadan kayboldu. Ailesi, kızlarının, yurtta tanıştığı iki arkadaşıyla kaçtığını iddia etti.

"YALIN AYAK KAÇTI"

Kardeşinin hayatından endişe ettiğini belirten Ayşegül Yıldırım "Kız kardeşim ve nişanlısı mahkemelik olmuşlardı. Mahkemede koruma kararı çıkartıldı. Bu karardan dolayı yurda yerleştirildi. Pazar günü saat 18.00’da yanında iki kızla beraber balkondan atlayarak kaçmış. Kendisinden 4 gündür haber alamıyoruz. Melike daha 16 yaşında, yanında ne parası ne de telefonu var. Ayağında ayakkabı bile yok. Çünkü yurtta bunları bulundurmak yasak. Otogarlara kadar aradık, bir türlü ulaşamadık. İzmir'e gittiğine dair bilgiler var. Perişan durumdayız. Nerede, ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyor, nerede kalıyor diye düşünüyoruz. Hiç böyle şeyler yapmazdı. Öyle bir kız değildi. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor. Yanında bir kız arkadaşı var, o da madde bağımlısıymış. Kardeşimi de alıştırmasından korkuyoruz. Sesimizi duyuyorsa bir an önce gelsin. Gören bilen olursa haber versin" diye konuştu.