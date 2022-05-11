Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te şehir magandalarına ders niteleğinde bir karar çıktı. 9 ay önce yapılan bir düğünde havaya ateş açarak 2 vatandaşın yaralanmasına neden olan 5 şüpheli şahsa kişi başı 48 bin 275 TL, toplam da ise 289 bin 650 TL'lik idari para cezası uygulandı.

KİŞİ BAŞI 48 BİN 275 TL ÖDEYECEKLER

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Karkamış ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde 9 ay önce yapılan düğünde havaya açılan ateş sonucu 2 vatandaşın yaralanması olayının faillerinin yakalanması için çalışma yaptı. Adli ve mülki makamların koordinesinde yapılan titiz planlama takip çalışmaları neticesinde düğünde havaya ateş açarak 2 vatandaşın yaralanmasına neden olan 1 şüpheli yakalandı. Yapılan düğünde, yakalanan şüpheli ile birlikte havaya ateş açtığı belirlenen 5 şahıs daha tespit edildi. Düğünde havaya ateş eden 5 şahsa kişi başı 48 bin 275 TL, toplamda ise 289 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.



Öte yandan 2 vatandaşın yaralanmasına neden olan şüpheli şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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