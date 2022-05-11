Türkiye Gazetesi

Zonguldak Devrek ilçesinde daha önce tarihi eserleri koruma kanununa muhalefet ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından hakkında adli işlem yapılan N.S’nin (67) farklı adreslerinde polis arama yaptı.

Şüphelinin, ikametlerinde Bizans Dönemine ait cephe süslemesi, üzerinde bitkisel kakmalar bulunan etnografik özelliğe sahip sini, üzerinde Arapça yazılar bulunan 3 adet el yazması kitap, 1 adet tarihi eser niteliğinde eski toprak küp, 11 adet değişik ebatlarda fosil, 6 adet farklı ebatta sikke, 1 adet tarihi eser niteliğinde tabanca, 2 adet tarihi eser niteliğinde kılıç, 6 adet ruhsatsız tüfek, 411 adet değişik marka ve kalibre tüfek fişeği, 100 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 3 adet kızıl geyik kafası ile 6 adet geyik ayağı, 3 adet karaca kafası ve 4 adet karaca ayağı ele geçirildi.

Hayvanların kafası ve ayakları İl Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Müdürlük, şahsa kara avcılığı kanunu çerçevesinde tazminat olarak 180 bin TL gibi rekor bir ceza kesti. Ayrıca 2 bin 356 TL ile 11 bin 838 TL arasında idari ceza uygulandı.

Tam 3 bin 600 yıllık! Tarihi mühür krem kutusunda ABD'ye kaçırılacaktı 3 bin 600 yıllık mühür krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilmişti. İşte o mühür Çorum müzesindeki yerini aldı ve sergilenmeye başladı.

İstanbul’da tarihi eser operasyonu İstanbul’da düzenlenen çeşitli operasyonlarla Bizans ve Osmanlı dönemine ait olan 344 tarihi eser ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.