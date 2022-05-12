Türkiye Gazetesi

Soma'ya bağlı Küçükışıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, bir yangın söndürme helikopteri, 3 dozer ve 2 su tankeri ile 49 personel sevk edildi.

YANGIN 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Bodrum’da başlayan orman yangını kontrol altına alındı Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve 6 saat sonra kontrol altına alınan orman yangını, akşam üzeri yeniden başlamıştı. 2,5 hektarlık alanın kül olduğu bölgede rüzgarın şiddetiyle yeniden canlanan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı İzmir’in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.