Türkiye Gazetesi

Bursa merkez Yıldırım ilçesi 75.Yıl Mahallesi’nde olay meydana geldi. Cinnet geçiren 35 yaşındaki, R.D. adam psikolojik sorunları nedeniyle evini ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken dumanları görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

CİNNET GETİREN ADAM TEDAVİ ALTINDA

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yangına yaklaşık 1 saat müdahalenin ardından kontrol altına alırken cinnet geçiren adam ise tedbir amaçlı tedavi altına alınarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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