Türkiye Gazetesi

İlk defa Levent Kırca parodilerinde izlemiştik. Adı Mevlüt Demiryay’dı. Bir cücenin de pekâlâ görsel bir sanatta iş yapabileceğini görmüştük. Mevlüt Demiryay İstanbul Şehir Tiyatrolarının kadrolu oyuncusuydu ve sinema da yapıyordu. Özellikle “Dönersen Islık Çal”daki performansı çarpıcıydı. 2019'da İstanbul’da 54 yaşında öldü.

"BİR CİSİM YAKLAŞIYOR"

Bir diğer oyuncu, özellikle Cem Yılmaz filmlerinde gördüğümüz Muhittin Korkmaz... G.O.R.A. filminde sık sık "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu adlı karakteri oynadı. Sinema hayatı yine Cem Yılmaz’ın A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerindeki yardımcı rollerle devam etti. Korkmaz büyük bir acıyı oğlu ile yaşadıktan sonra (oğlu Cem Korkmaz 2017’de intihar etti) 2020’de 67 yaşında koronadan öldü.

"ÇAYLAAAARRR!"

Alpaslan Özmol Almanya doğumlu. Ortaöğretimde okulu bıraktı. Turistlere eşarp satarak geçimini sağladı. Bursa Devlet Tiyatrosunda birçok oyunda rol aldı. Özmol’un hayatı TGRT’de yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisi ile değişti. Oyuncu dizide Çaycı Hüseyin tiplemesiyle zihinlerde yer etti.

EN HIZLI YÜKSELEN HAMZA

Bir başka başarılı cüce isim Hamza Yazıcı... “Çocukluğumdan beri oyuncu olmak istiyordum” diyen Yazıcı, sırasıyla Güldür Güldür, Çok Güzel Hareketler 2 ve Camdaki Kız dizisinde rol aldı.

KELOĞLAN’IN CAN DOSTU

Aydın Babaoğlu, Keloğlan, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Duvardaki Kan gibi projelerde rol aldıktan sonra oyunculuğu bıraktı. 2009’da kanser sebebiyle vefat etti.

TALİHSİZ CÜCE CAFER

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Dönersen Islık Çal gibi filmlerde ve Deli Balta gibi dizilerde rol alan Cafer Atalay, 2007’de Kadıköy’de bir otel odasında ölü bulundu.

Cem Korkmaz'ın intihar sebebini arkadaşları açıkladı Youtube’da yayınladığı videolarla tanınan, oyuncu ve sunucu Cem Korkmaz (30) önceki gece İstanbul Üsküdar’daki evinde ölü bulunmuştu. Korkmaz'ın intihar ettiği düşünülürken, yakın arkadaşları intihar sebeplerini açıkladı.