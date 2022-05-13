Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde ‘Babama gidiyorum’ diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki genç kız ortadan kayboldu. Bababsının yanına gitmediği ortaya çıkan genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor.

4 GÜNDÜR KAYIP

Kaynarca Uzunalan Mahallesi'nde annesi ile birlikte yaşayan 15 yaşındaki İrem Özbay, 4 gün önce annesinden ayrı yaşayan babasına gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. Minibüse binerek Çark Caddesi yakınlarında inen Özbay’dan bir daha haber alınamadı. Babasının yanına gitmediği öğrenilen İrem Özbay için annesi Serpil Şahin, polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Ekipler tarafından Özbay için arama çalışması başlatıldı.

Evden çıkan kadın kayıplara karıştı Aydın'da 4 saat önce kaybolan 56 yaşındaki Fatma Toprak için arama çalışmaları başlatıldı.

Babası okula bıraktıktan sonra kayıplara karışan 8 yaşındaki Esma bulundu Kars'ta babasının okula bıraktığı 8 yaşındaki Esma Nur bir daha eve gelmemişti. Perişan aile durumu anında emniyete bildirdi, az önce kayıp kızın bulunduğu haberi geldi.

Anne babası gözyaşlarıyla yolunu gözlüyor: Mehmet Evren 6 gündür kayıp Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Evren, sırra akdem bastı. Lise son öğrencisi gençten 6 gündür haber alınamıyor.