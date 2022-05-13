Türkiye Gazetesi

Mersin'in Tarsus ilçesinde oto kurtarma aracı, A.K. (31) idaresindeki tıra arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında oto kurtarıcı aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, Damlama Mahallesi TEM Otoyolu Tarsus-Pozantı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Başar (34) idaresindeki oto kurtarma aracı, A.K. (31) idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazada oto kurtarıcının sürücüsü Ahmet Başar olay yerinde hayatını kaybetti.

2 gün arayla aynı bölgede meydana gelen kazada 2 oto kurtarıcının sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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