Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan hırsızlık olayındaki detaylar, duyanları şaşkına çevirdi. Deliktaş Mahallesi'nde iki katlı evde ikamet eden Levent Karademir (40), Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle memleketine gitti. Karademir, tatil dönüşünde evine hırsız girdiğini, dizüstü bilgisayarı ve kıyafetlerinin de aralarında olduğu bazı eşyalarının çalındığını fark etti.

KIYMALI YUMURTA YAPIP YEMİŞ

Buzdolabının üstünde "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" şeklinde bir not bulan Karademir, hırsızın kıymalı yumurta yapıp yediğini, banyo yaptığını da belirledi. Karademir, polise başvurarak hırsızın yakalanmasını talep etti.

Ev sahibi Kardemir, mutfağı ve banyoyu kullanan hırsızın pişkinliği karşısında şaşkına döndü.

"BİLGİSAYARDA HATIRALARIMIZ VARDI"

Karademir, hırsızın evinde rahatça hareket etmesi ve adeta keyif yapması karşısında şaşkına döndüğünü dile getirdi. "Bir de utanmadan not bırakmış, ihtiyacı olanları aldığını yazmış. 'Yüzsüzlüğün bu kadarı' diyorum" diyen Karademir, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce evde tek başına kalabilen çocuklarım şimdi diğer odaya bile yalnız gidemez oldu, psikolojileri bozuldu. Hırsızın bilgisayarımı geri getirmesini istiyorum. Orada 12 yıllık aile hatıralarımız vardı. Bilgisayarımı geri getirirse şikayetimi geri alacağım." ​​​​​

Pişkin hırsız gazetecilere seslendi: Çek çek Antalya yakışıklı görsün Antalya’da 3 ay içinde 33 farklı hırsızlık olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 11 şüpheli, 130 polisin katıldığı operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri gazetecilere, "Çek çek Antalya yakışıklı görsün, bakayım nasıl çıkmışım. Yakışıklıyım ya beni çekiyorlar” dedi.