Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Altılar Mahallesi'nde N.N.H. (11) ile E.S. (8) isimli kız çocukları dere kenarından topladıkları otlardan yedi. Rahatsızlanan çocuklarına ailelerine topladıkları ottan yediklerini söylemeleri üzerine ambulansa haber verildi.
Çocuklar kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Ses kısıklığı şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı Ahmet Dinç, ses kısıklığı şikayetiyle hastaneye başvurdu, yapılan tetkiklerde gırtlak kanseri olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdı. Yapılan tedavi sonrası sağlığına kavuşan Dinç “Şimdi çok iyiyim” dedi.
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