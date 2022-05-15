Türkiye Gazetesi

Şırnak'ta yoldan geçen vatandaşlar karşılaştığı görüntüyle dehşete düştü çünkü çöpe atılmış halde yanmış kadın cesedi gördüler. Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi sınırları içinde bulunan şehir çöplüğünün toplanma yerinde bir kadını cesedi bulundu.

Bölgeden geçen vatandaşlar, çöplükte hareketsiz insanı görünce 112’yi aradı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 ÇOCUK ANNESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ekipler, yaptığı kontrollerde kadının önce bıçaklanıp daha sonra yakıldığını belirledi. Kimlik tespiti yapılan kadının 2’si engelli 5 çocuk annesi 40 yaşlarında Van doğumlu Sakine Külter olduğu belirlendi. Külter'in cesedi evinden 10 kilometre uzaklıkta çöplükte bulunurken, DNA ve otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

KAYINLARI GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, iddialara göre, maktulün parasının alındığı ve daha sonra kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü değerlendirilirken, olaya ilişkin 2’si kayını olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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