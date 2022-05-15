Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Kadı Dağı Mevkiinde uçurtma şenliğinde izdiham çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ücretsiz bir şekilde çocuklara uçurtma dağıtılacağı duyuruldu şenliğe aileler çocuklarıyla birlikte katıldı. Yaklaşık 1 saat sıcak havanın altında uçurtma dağıtılmasını bekleyen aileler olaya tepki gösterdi. Ücretsiz dağıtılacağı duyurulan uçurtmaların dağıtılmaması üzerine görevlilerle tartışan aileler uçurtmaları görevlilerden alabilmek için kamyonetin üzerine çıktı. Görevliler uçurtmaları etrafa atarak dağıtırken bazı çocuklar oluşan izdihamda ezildi, bir çocuk ise kayboldu.

UÇURTMA ALIRKEN BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Organizasyonun yetersiz kaldığını söyleyerek tepki gösteren Gülşen Çelik isimli vatandaş, “Çocuklarımızın ağladığı bir yerde şenlik olamaz. Herkes bu alana uçurtmasıyla birlikte gelecek. Millet ekmek kavgası gibi 10 paralık uçurtma için burada üst üste kavga ediyor.. Kamyonete çıkıp uçurtmanın üzerine oturmuş, bunları dağıtmam benim diyor. Orada görevli yok mu? Görevli görevini düzgün yapmıyorsa organizasyonda sıkıntı var demektir. Güvenlikte yok. Millet burada üst üste, bir tek güvenlik yok. Ben şenliğe gelmişim benim çocuğum ağlıyor, böyle şenlik mi olur. Hadi eğlenelim biz şimdi. Ben çocuğumun gözyaşı ile nasıl eğleneceğim” dedi.

"REZİL OLDUK"

Şenlik alanına geldiklerini fakat kimsenin ortada olmadığını söyleyen Funda Yıldırım ise, “Gerçekten çok ayıp bir şey. Rezilliğimizle kaldık. Çocuğumuz için 10 paralık uçurtmanın da derdinde değiliz. Keşke düzenli ve tertipli bir şeklide girişte herkese verilseydi. İlk girdiğimiz yerde ne tabela vardı, ne afiş vardı, burayı bulabilmek için üç kere aşağıya indik, üç kerede farklı bir yöne gittik” diye konuştu. Uçurtma alamadığını söyleyen Furkan Kerim Yıldım, “Daha demin az kalsın eziliyordum. Zor kurtuldum. Bize uçurtma dağıtacağız dediler ama biz burada rezil olduk. 1 saattir biz burada güneşin alnında bekliyoruz. Uçurtmaları büyüklere verdiler ama bizlere vermiyorlar” şeklinde konuştu.

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