Türkiye Gazetesi

11 ayrı suçtan dolayı 6 ilde aranan ve hakkında hapis cezası bulunan suç makinası Kayseri'de operasyonlar yakalandı. Kayseri emniyeti haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan şahıslar için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Hürriyet Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda; hakkında ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma’, ‘taksirle yaralanmaya neden olma’ ve ‘güveni kötüye kullanma’ suçlarından toplamda 11 ayrı suçtan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 64 bin TL adli para cezası bulunan M.Ö yakalandı.

6 İLDE ARANIYORDU

Ayrıca ‘dolandırıcılık’ ve ‘belgede sahtecilik’ gibi 11 ayrı suçtan hakkında arama kararı bulunan M.Ö.'nün; Kayseri, Diyarbakır, Nevşehir, Aksaray, Sivas ve Kahramanmaraş mahkemelerince de arandığı tespit edildi. Zanlı işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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