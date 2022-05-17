Türkiye Gazetesi

Son dakika Meteoroloji haberi: Yurt genelinde serin ve yağışlı geçen bahar aylarının ardından Mayıs'ta da yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da yarın etkisini hissettirmesi beklenen gök gürültülü sağanakla birlikte sıcaklıklar düşüşe geçecek, İstanbul'da 18'e kadar inecek. Yarın Marmara'da ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak beklenirken, Perşembe günü ise sağanak yurt geneline yayılacak ve etkisini kaybedecek.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış öncesi uyarıda bulundu. Yağışın yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı belirtilen açıklamada, sarı kod verilen iller listelendi. Uyarıda, yarın Marmara Bölgesi’nde beklenen yağışın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul’un batısında, zamanla ise bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.

Uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

18 Mayıs Çarşamba hava durumu tahmin haritası

11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, kuvvetli sağanak beklenen iller için sarı kodlu uyarı verdi. MGM'nin resmi sitesinden yayınlanan haritaya göre uyarı verilen iller şöyle: Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova.

İSTANBUL'A SICAKLIK UYARISI: 7-9 DERECE AZALACAK

Sosyal medya hesabından hava durumuna dair bilgiler veren Prof. Dr. Orhan Şen, "Yarın öğleden sonra Marmara'dan başlayacak ve Batı Karadeniz ile Ege bölgesini de kapsayacak serin ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıklar bu bölgelerde 7-9 derece azalacak. Yarın öğleden sonra Marmara'dan başlayacak serin ve yağışlı hava ilerleyen günlerde Anadolu'ya da yayılacak. İç Anadolu'da da sıcaklıklar 4-5 derece düşecek. Hafta sonuna kadar bu sistem etkili olacak. Perşembe günü İstanbul'da 16 derece, hafta sonu Antalya ve Muğla 18 dereceye kadar düşecek" paylaşımında bulundu.

19 Mayıs Perşembe hava durumu tahmin haritası

PAZAR GÜNÜ MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK

Yarından itibaren Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sıcaklıkların 22 Mayıs Pazar gününe kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının 19 Mayıs Perşembe ve 20 Mayıs Cuma günü Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece altında olacağı öngörülüyor.

Yarın akşam saatlerinden itibaren perşembe sabah saatlerine kadar Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde, perşembe günü ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 5 günlük tahmini yayınladı: İstanbul için gün verildi, Ankara'ya uyarı geldi Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı, yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen iller belli oldu. Bazı bölgelerde toz taşınımı beklendiği açıklanırken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için gün vererek uyarıda bulundu. Son dakika bilgisine göre ise Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen sağanak nedeniyle uyarı mesajı yayınladı, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.