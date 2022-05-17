Türkiye Gazetesi

Ordu’da inşaat işçisi 6’ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Feci kaza Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi’nde öğlen saatlerinde yaşandı. Yapımı devam eden 11 katlı inşaatta işçi olarak çalışan Recep Çelik (33), 6'ncı katta çalıştığı esnada iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Dengesini kaybederek inşattan düşen ve ağır yaralanan Çelik, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GERİDE 2 ÇOCUK BIRAKTI

Öte yandan Recep Çelik’in inşatta çalışmak için Van’dan Ordu’ya geldiği, evli ve 2 çocuk babası olduğu bilgisine ulaşılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Iğdır'da feci iş kazası, bir işçi canından oldu Iğdır'da bir inşaatta çalışan işçi dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da feci iş kazası, bir işçi öldü Şanlıurfa'da meydana gelen feci iş kazasında fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.