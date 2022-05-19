Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Pençe-Kilit operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya hem karadan hem havadan düzenlenen çalışmalarla inleri yok edilmiş ve çok sayıdaterörist etkisiz hale getirilmişti. Son günlerde öldürülen terörist sayısı bir hayli artarken terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 2 saat önce Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Bakanlık 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

2 AYRI BÖLGEDE TOPLAM 4 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi" bilgisini verdi.

Son dakika: MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 19 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

MSB duyurdu: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Pençe Kilit'te 9 terörist öldürüldü MSB, Pençe Kilit operasyonları kapsamında 9 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.