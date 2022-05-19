Türkiye Gazetesi

Mersin Tarsus'a bağlı Reşadiye Mahallesi, Ali Menteşoğlu Caddesi'nde korkunç bir kaza gerçekleşti. Otobüsün altında kalan yaya hayatını kaybetti.

Ömer U. idaresindeki özel halk otobüsü durakta yolcu indirip bindirdikten sonra tekrar yola koyuldu. Araç, bu esnada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadını ezdi. Bir süre ilerleyen şoför çevredekilerin uyarısı üzerinde durdu. Yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Ekipler, otobüsün altında kalan kadının öldüğünü belirledi. Ceset, kimlik tespiti için morga kaldırıldı. Ömer U. ise gözaltına alındı.

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