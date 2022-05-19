Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi, Akın Altümsek Sokak’ta kadın cinayeti işlendi. M. Çiçek ile boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra Çiçek (35) arasında tartışma çıktı. Öfkelenen koca, belinde bulunan tabancayı çekip karısına sokak ortasında ateş etti. Vücuduna kurşunlar isabet eden kadın, kanlar içinde yere yığıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Zehra Çiçek'in öldüğünü belirledi.

İntihar sanılmıştı, eşi cinayeti itiraf etti Silahla intihar ettiği değerlendirilen Gökhan Altay’ın (26) öldürüldüğü tespit edildi. Maktulün ölümüyle ilgisi bulunduğu belirlenen ve cinayeti araştıran özel ekip tarafından yakalanan 7 şüpheliden biri olan maktulün eşi cinayeti itiraf etti.

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Yargıtay cezayı onadı Yargıtay, Kırıkkale’de 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak katledilen Emine Bulut’un katili Fedai Varan’a müebbet hapis cezası verdi.