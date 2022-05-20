Türkiye Gazetesi

Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri'nde kaybeden sporcusuna tokat atan antrenör ile ilgili Türkiye Tekvando Federasyonu’ndan açıklama yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

“Dün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu yaşarken gündeme gelen olay başta tekvando camiamız olmak üzere toplumun her kesiminin tepkisini çekmiştir. Diyarbakır tekvando il seçme müsabakaları esnasında bir antrenörümüzün ekranlara da yansıyan ve sporcusuna tokat attığı olayla ilgili Federasyonumuz derhal gerekli işlemleri başlatmıştır. Söz konusu antrenör, tedbirli olarak Federasyonumuz Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, aynı antrenörle ilgili Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ceza Kurulu’na da gerekli işlemlerin yapılması için resmi yazı yazılmıştır. Söz konusu antrenör, hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacaktır.”

NE OLMUŞTU?

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando il seçmeleri düzenlendi. Seçmelere katılan bir İrem P. rakibine yenilerek elendi. Sporcunun antrenörü Orhan B, kazanan rakip sporcuyu tebrik ettikten sonra seyircilerin önünde elenen sporcusuna tokat attı.

SALON BUZ KESTİ

Geriye doğru savrulan sporcu, hiçbir şey yapmadan beklerken, antrenör de minderi terk etti. Yaşanan gerginlik üzerine olayın büyümemesi için salona polis çağrılarak, tutanak tutuldu ve il seçmeleri ertelendi.

Bu arada, o anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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