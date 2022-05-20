Türkiye Gazetesi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan oto galerici kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda bir kişi de yaralandı.

HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay, Nusaybin Caddesi Nergiz Petrol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede oto alım satımı yapan Nizamettin Kalkan, Nusaybin Caddesi üzerinde bulunan iş yerine giderken yoldan geçen plakası ve araç modeli belli olmayan bir araçtan silahla ateş edildi. Araçtan açılan ateşte Nizamettin Kalkan ve Asım Demir yaralandı. Vatandaşların haber vermesi ile birlikte olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslara Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Nizamettin Kalkan, doktorların bütün çabalarına rağmen hayatını kaybederken, Asım Demir isimli vatandaşın da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan olayın ardından olay yerine zırhlı araçlarla çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak geniş çapta inceleme başlatıldı.

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