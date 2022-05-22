Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah ilk saatlerde Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kuzey kıyıları, Adana'nın doğu ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Gök gürültülü sağanak kapıda (22 Mayıs hava durumu) Meteoroloji son dakika uyarısında bulundu, İstanbul için saat belli oldu. Sabah saatlerinde Akdeniz ve İç Anadolu'nun belirli kesimlerinde etkisini hissettirecek olan sağanak, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da da görülecek. Yarın yurt genelinde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması beklenen yağışlar, bir iki gün içerisinde yerini güneşli ve açık havaya bırakacak.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre kuvvetli yağış geliyor. 13 Mayıs güncel hava durumu raporunda yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor.