Türkiye Gazetesi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesinde oturan 80 yaşındaki Osman Çeribaş, evinin bahçesindeki kümeste beslediği tavukların yumurtladığı yerde yumurtalardan birisinin farklı olduğunu gördü.

Yumurtaya benzeyen ancak dışının şeklinden dolayı yumurtayı göktaşına benzeten yaşlı adam durumu oğluna bildirdi.

GÖKTAŞI SANDIK, YUMURTAYMIŞ

En sonunda göktaşı zannettiği yumurtayı tavuğun altından alan Osman Çeribaş, üzerinde yarık ve çizgiler olan yumurtayı görünce şaşırdı. Yumurtaları topluyordum. Bu yumurtayı farklı görünce korktum kaçtım. Oğlumu çağırdım. Oğlum geldi. Ben yumurta zannetmiyordum. Meğer yumurtaymış. Bir çöp yardımıyla yumurtayı tavuğun altından aldık. Sonra içeri götürdük inceledik, biz göktaşına benzettik ama göktaşı değilmiş yumurtaymış” dedi.

Denizli'nin Arsen Lüpen'i: Kıymalı yumurta yaptı, duş aldı, bir de not bıraktı Denizli'de hırsızlık için girdiği evde kıymalı yumurta yapıp yiyen ve banyoyu kullanan, üzerine bir de "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" şeklinde not bırakan hırsız, pişkinliği ile pes dedirtti.

Yumurta pişirirken canından oluyordu Edirne’de yumurta pişirirken kendini yakan 62 yaşındaki kadının oğlu o korku dolu anları anlattı.