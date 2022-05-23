Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Bodrum iki araç çarpıştı, 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı. Gölköy Mahallesi'ne bağlı Bülent Ecevit Caddesi'nde seyreden Şerif Aydın’ın kullandığı 35 AUL 334 plakalı otomobil ile Torba Mahallesi istikametinden Gündoğan Mahallesi istikametine giden Ferdi Öztaşkın kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile 48 AHA 303 plakalı araçta bulunan Osman Yerleşti ve Oğulcan Yerleşti yaralandı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın ardından sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza sonrası yaklaşık 1 saat yol trafiğe kapandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Osman Yerleşti tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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