Türkiye Gazetesi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde oturan 10 arkadaş, halı saha maçı yapmak için bir araya geldi. Maç başladıktan sonra O.Ç, kendisine faul yapan E.K'ye tepki gösterdü. Bunun üzerine ikili arasında kavga çıktı. İkili, arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleştirildi. Ancak E.K, bu olayı unutmadı. Müsabakadan birkaç saat sonra pompalı tüfekle E.K'nin evini bastı. E.K. kapıyı açınca da ateş etti. Zanlı kaçarken komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

F.Ç.

Yaralı, ambulansla hastanede götürüldü ancak kurtarılamadı. Cinayet sonrası geniş çaplı çalışma başlatan güvenlik güçleri, O.Ç. ile halı sahadaki kavgaya karışan kardeşi F.Ç. gözaltına alındı. Emniyete götürülen ikili, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. O.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken F.Ç'ye ev hapsi verildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde hastanelik eden faul UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers, Slavia Prag'a 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda ederken maça Roofe'un rakibine yaptığı müdahale gecenin olayı oldu.

Tüfeğiyle hava atmak istedi, genç kızın katili oldu Iğdır'da bir genç, evde bulunan arkadaşlarına tüfeğini göstermek isterken kazara tetiği çekti. Saçmalar, yan odada bulunan genç kızın göğsüne isabet etti.