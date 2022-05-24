Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde bir çiftçinin ineği kayboldu. İneğini ararken definecilerin kazdığı kuyuyu gören besici, ekiplere haber vererek yardım istedi.
İNEĞİ KUYUNUN İÇİNDEN ÇIKTI
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından özel düzenek kurarak, ineği bulunduğu yerden çıkarttı. Kayıp ineğine kavuşan besici de, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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