Türkiye Gazetesi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.K. ve B.T.'nin Adana'dan kente kamyonla doldurulmuş makaron getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Niğde yolu üzerinde kamyoneti durduran ekipler, şahısları gözaltına alırken, kamyonette de arama yaptı.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON TL

Yapılan aramada piyasa değeri 5 milyon TL olduğu değerlendirilen 3.5 milyon dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

Son dakika: Bursa'da 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi Son dakika haberine göre; Bursa'da bir depoda yapılan aramada 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı, ele geçirilen 50 milyon doldurulmuş makaronun, tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu bildirdi.

Adana'da 44 milyon 660 bin makaron ele geçirildi Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı 44 milyon 660 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.