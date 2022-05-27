Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde olay meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına belediye otobüsü çarptı. Kadın, ayaklarından yaralanırken durum sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekiplerine bildirildi.

SAĞLIK ÇALIŞANI TEPKİ

Şokun etkisindeki yaralı kadın ilk olarak kendisine müdahale etmeye çalışan sağlık çalışanlarına “Bırakın beni bir şeyim yok” diyerek tepki gösterdi.

ÇARPAN ŞÖFORE HAKARET

Sedye ile ambulansa alınmak istenildiği esnada ise otobüs şoförüne hakaret yağdıran kadın, “Nerede o çarpan adam, nerede? Allah senin belanı versin, getirin onu buraya. Araba durmuştu, o geçti” diye bağırarak tepkisini dile getirdi.

Kaza sonrasında kadın hastaneye sevk edilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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