Türkiye Gazetesi

İzmir Çevre Yolu Işıkkent rampaları mevkisinde dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda İzmir'den Aydın yönüne giden Can İ. yönetimindeki otomobil sürücüsü kontrolünü kaybetti. Otomobil, önce Hüsnü K.'nin kullandığı kamyona, ardından Özlem Ö. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

REKTÖR YARDIMCISININ KIZI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Can İ. ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Öykü Su Atılgan'ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Atılgan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Atılgan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, gıda mühendisi olan genç kadının Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan'ın kızı olduğu öğrenildi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 15 öğretim üyesi alacak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü, 15 öğretim üyesi alacağını duyurdu.