Türkiye Gazetesi

Büyükçekmece'de feci bir kaza meydana geldi. Kumburgaz Yeni Mahalle mevkisinde E-5 karayolunda takla atan plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil otobüs durağına durağında bekleyen kişilere çarptı.

Durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor..

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