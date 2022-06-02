Türkiye Gazetesi

Hindistan’da timsahlarıyla bilinen Kani nehrine serinlemek için giren çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Suda banyo yapan çocukların arasındaki 14 yaşındaki Om Prakash Sahoo, nehirden füze gibi fırlayan timsah tarafından alıkonuldu.

10 DAKİKA SONRA YAŞANANI KİMSE TAHMİN ETMEDİ

Timsah, küçük çocuğu nehrin ortasına kadar sürükledi İkili arasındaki amansız mücadele nefesleri kesti. Sahoo’nun arkadaşları ise kıyıdan çaresizce yaşananları izledi. Fakat 10 dakika sonra kimsenin beklenmediği bir şey oldu.

SAHOO SUDAN ÇIKTI

Herkes gözlerini Sahoo ve tehlikeli timsahın boğuşmalarına dikerken, Om Prakash Sahoo sudan çıktı. Acımasız timsahın dişleri arasından kendini kurtarabilen Sahoo, hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorlar küçük çocuğun timsahtan kendini nasıl kurtardığını sordu.

KAFASINA VE GÖZLERİNE VURARAK KURTULDU

Hastanede doktorların olayı sorduğu çocuk, timsahın kafasına ve gözlerine vurarak kurtulduğunu söyledi. Ancak uzmanlar, herkesin Sahoo kadar şanslı olamayacağını belirterek, timsahlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.