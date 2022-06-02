Türkiye Gazetesi

Batman'da yaşayan Bilal Keskin, arkadaşlarıyla birlikte pikniğe gitti. Sıcaktan bunalan Keskin, serinlemek için Batman Çayı'na girdi. Bir süre suda yüzen 19 yaşındaki genç, gözden kayboldu. Arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

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