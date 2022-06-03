Türkiye Gazetesi

İş kazası yine bir cana mal oldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çalışan işçi, 11'inci katta çalıştığı esnada dengesini kaybederek düştü. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

BİR ANLIK DİKKATSİZLİK SONU OLDU

Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Soner Ali Yılmaz Caddesi'nde yapımı süren 11 katlı bir inşatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın en üst katında çalışan işçilerden 45 yaşındaki Mehmet Keş, dengesini kaybederek zemine düştü. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri şahsın, hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevre güvenliği alarak olay yerinde inceleme yaptı. Keş'in hayatını kaybettiğini duyan yakınları ise inşaatın önüne gelerek feryat etti.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından şahsın cansız bedeni otopsi için ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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