Türkiye Gazetesi

Muğla Bodrum Adnan Menderes Caddesi'nde dün gece acı bir kaza gerçekleşti. Alkollü olduğu iddia edilen E.T, direksiyon başına geçti. Caddede ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıktı ve 71 yaşındaki İngiliz vatandaşı Patrica Bernadette Ward'a çarptı.

Duvarla araç arasında sıkışan yaşlı kadın, olay yerinde can verdi. Duvar ise yıkıldı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, sürücüyü gözaltına aldı. Ölen turistin, tatil için Bodrum'a geldiği ve yarın ülkesine döneceği öğrenildi.

Elazığ'da Japon turisti bıçaklayan şahıs yoldan geçen birini vurdu Elazığ'da geçtiğimiz sene bisikletiyle dünya turuna çıkan bir Japon turist Elazığ'a gelmiş ve burada bir şahıs tarafından bıçaklanmıştı. Aynı şahıs cezaevinden çıktı ama bu kez de yerinde durmadı ve yoldan geçen birini pompalı tüfekle vurarak kayıplara karıştı.

Parfüm almak istemeyen turisti dövüp başında şişe kırdılar İstanbul'da parfüm satıcıları parfüm almak istemeyen bir turisti tekme tokat döverek, başında parfüm şişesi kırdı. Olay üzerine şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.