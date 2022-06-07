Türkiye Gazetesi

Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi kavşağında selin getirdiği çamur ve su birikintisi nedeniyle Nevşehir - Aksaray karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Yolda mahsur kalan araçlar, karayolları ve kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Karayolları, belediye ve itfaiye ekiplerinin karayolunu açmak için çalışmaları aralıksız devam ederken Antalya’dan Kayseri istikametine gittiği sırada mahsur kalan bir vatandaş, "Buraya geldiğimde 50 santim civarında su vardı. Aracımızda mahsur kaldık. Aracımız da arıza yaptı, çekici ile çektiriyoruz" dedi.

Öte yandan Nevşehir - Niğde Karayolu Göre mevkiinde ulaşımın tek taraflı kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi. Sürücüler, yoldaki su birikintilerine karşı tedbirli olmaları konusunda polis ekiplerince uyarıldı.

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