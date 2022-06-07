Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de polis ekiplerinin hayrete düşüren olayda 25 yıl kesin hapis cezası olan adamın çıktığı yer görenleri şaşırttı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 25 yıl 1 ay hapis cezası bulunan O.Ö'nün İzmit ilçesinde olduğunu tespit etti.

Tespitten sonra evine arama yapılması kararı çıktı ve ekipler harekete geçti. İkamet ettiği eve yapılan arama ekipler şahsı bazanın altında buldu. Bazanın içinde yakalan hükümlü, yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Bandırma'da olağanüstü hal! Bandırmaspor taraftarı Kocaeli'ye akın etti Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig'in play-off finalinde bu akşam İstanbulspor ile karşılaşacak Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftarları, otobüslerle Kocaeli'ye hareket etti.

Ekipler harekete geçti: 'Kocaeli'de helikopter düştü' iddiası asılsız çıktı Kocaeli’de helikopter düştüğüne dair ihbar yapıldı. Güvenlik ve sağlık ekipleri olay yerine intikal ederken, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Kocaeli'de aile faciası: Eşini öldürdü, kızını yaralayıp intihar etti Kocaeli'de boşanma aşamasındaki adam, önce karısını öldürdü ardından intihar etti. Şahıs kızını da silahla vurdu ve ekiplerin bölgeye gelmesi üzerine aralanan kız hastaneye kaldırıldı.