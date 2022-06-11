Türkiye Gazetesi

Ardahan'da akrabalar çatıştı, bir kişi öldü 3 kişi de yaralandı. Merkeze bağlı Yeni Mahalle'de aralarında husumet olduğu iddia edilen akraba iki grup arasında tartışma çıktı.

1 ÖLÜ 3 DE YARALI VAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan H.Ç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

12 KİŞİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin 12 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Akrabalar arasındaki tartışma kanlı bitti! Sakarya’da aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Kayınpederini öldürüp akrabalarını yaralayan damat öldü Eskişehir’de boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evinde yaşanan tartışma üzerine kayınpederini öldüren ve aileden 4 kişiyi daha yaralayan, kendisi de ağır yaralanan Mehmet Ali K.'ın, hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.