Van'ın Tuşba ilçesinde bir kez daha depremle sarsıldı.
PANİĞE NEDEN OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.53'te Tuşba ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının 3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Son günlerde art arda aynı bölgede yaşanan depremler paniğe neden oldu.
Muğla'da korkutan deprem: 3,9 şiddetinde sarsıldı Muğla’nın Marmaris ilçesi Turunç Mallesinde 3,9 şiddetinde deprem oldu.
Van'da korkutan deprem: 3,5 şiddetinde sallandı Van'ın Tuşba ilçesinde, 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.