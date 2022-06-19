Türkiye Gazetesi

Van'ın Tuşba ilçesinde bir kez daha depremle sarsıldı.

PANİĞE NEDEN OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.53'te Tuşba ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Son günlerde art arda aynı bölgede yaşanan depremler paniğe neden oldu.

5 gün önce de Tuşba ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Daha önceki günlerde de 4.4 ve 4.2 büyüklüğünde depremlerle sarsılmıştı.