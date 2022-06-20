Türkiye Gazetesi

Kütahya'da belediye ekiplerince yapılan kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu hayatını kaybeden işçinin ölmeden yaklaşık 18 saat önce sosyal medya hesabından "Her nefis ölümü tadacaktır" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

"HER NEFİS ÖLÜMÜ TADACAKTIR"

Bahçelievler Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu Mehmet Ali Kıyak (42) ve Ali Candan toprak altında kaldı. 3 çocuk babası Candan (42) olay yerinde hayatını kaybederken, Kıyak ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu toprak altından yaralı olarak çıkartıldı. Kıyak, ambulansla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Candan'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Ali Candan'ın dün akşam saat 21.59'da Facebook hesabından hem profil hem de kapak resmini değiştirerek, Arapça ve Türkçe olarak "Her nefis ölümü tadacaktır" paylaşımını yaptığı ortaya çıktı. Candan'ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının yüreklerini sızlattı.

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