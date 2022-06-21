Türkiye Gazetesi

İstanbul Kadıköy’de 11 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahelesi sonucu yaklaşık 30 dakikanın ardından söndürüldü.

YANGINA İLİŞKİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yangın, Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Yağız Sokak üzerinde bulunan 11 katlı bir binanın çatısında saat 00.30 sıralarında çıktı. 11 katlı binanın çatısında duman gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken olay yerine sevk edilen ekipler yangına müdahale etti. Alev alev yanan çatı 30 dakikalık müdahalenin ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri yanan çatıda süre soğutma çalışması yaptı.

Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

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