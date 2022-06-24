Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bitlis ve Bingöl çevreleri ile Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların pazar günü de Erzurum, Kars, Ardahan, Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Van, Şırnak ve Hakkari ile Siirt'in doğu kesimlerinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Söz konusu bölgelerde de ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji'den 26 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (24 Haziran 2022 hava durumu) Meteoroloji yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen illeri açıkladı, 26 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı. Özellikle Bartın, Zonguldak ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini açıklayan Meteoroloji ani sel ve yıldırım ihtimallerine karşı uyarıda bulundu. İstanbul'da ise Pazartesi gününden itibaren sağanak etkili olacak.