Türkiye Gazetesi

Ordu Üniversitesi’nde düzenlenen, 27’nci İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak için kente gelen dekan ve öğretim görevlileri, bugün gezi için Ulugöl’e çıktı.

Gezinin ardından geri dönüş yapan 52 AD 835 plakalı midibüs, virajı alamayarak devrildi.

Kazada, otobüste bulunan 25 yolcudan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, dekan, öğretim görevlileri ve ailelerinden oluşan 2’si ağır toplam 19 kişi yaralandı.

Feci kazada hayatını kaybeden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı'nın çalışanlarına acı veda! Gözyaşları sel oldu İtalya’da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Eczacıbaşı çalışanı için Yalova'da tören düzenlendi. Memleketlerinde toprağa verilen 4 çalışanın cenaze törenlerinde yakınları gözyaşlarına boğuldu.

TEM'de zincirleme kaza, çok sayıda yaralı var TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 6 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kazada aralarında çocuklarında olduğu öğrenilen çok sayıda kişi yaralandı.