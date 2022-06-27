Kuzey Marmara Otoyolu tır sürücüsü direksişyon hakimiyetini kaybedince feci şekilde öldü. Kuzey Marmara Otoyolu saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada Edirne Silivri'den Edirne istikametine doğru seyir halinde olan 34 DV 063 plakalı tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
SÜRÜCÜ YANARAK ÖLDÜ
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarparak yan yattı. Kaza bir anda yanmaya başladı. Araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti. Olay yeri drone ile havadan görüntülendi.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü Kuzey Marmara Otoyolu’nda hızını alamayan tır, karpuz yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada karpuz yüklü tırın sürücüsü kaza almadan kurtulurken tıra çarpan Cihat Borçalı sıkıştığı yerden 3 saatin sonunda çıkarıldı. Talihsiz sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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