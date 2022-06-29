Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla beş bakan, selin vurduğu Batı Karadeniz bölgesine gitti. Karabük’te inceleme yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, vatandaşın mağdur edilmeyeceğini belirtti. Yanık “Bakanlık olarak ilk etapta Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ile Zonguldak için beş yüz biner lira, toplamda 2,5 milyon lira nakdî destek gönderdik. Evleri hasar görenlere üç biner lira, tedbir amaçlı geçici olarak tahliye edilenlere de 1.500 lira nakdî destek sağlayacağız” dedi.

"118 KÖYE ULAŞILAMIYOR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir yılda iki defa sel felaketi yaşayan Kastamonu Bozkurt’ta vatandaşlarla görüştü. Bakan Kurum, selden etkilenen il ve ilçe belediyelerinin hesaplarına 15 milyon lira nakdî yardım yapılacağını açıkladı. AFAD’ın erken uyarı sisteminin ilk defa devreye girdiğini ve bu sayede büyük bir felaketin engellendiğini aktaran Kurum “Şu an 118 köye ulaşılamıyor. Buradaki vatandaşların hayati tehlikesi bulunmuyor. Ayrıca 31 köyde enerji sıkıntısı mevcut. Bunu 1-2 gün içinde çözeceğiz. İçme suyu problemi de giderilecek” ifadelerini kullandı.

Sinop Ayancık’ta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise geçen yıl ki afet sonrası yapılan köprüler de herhangi bir hasarın olmadığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci de Zonguldak’ın Saltukova beldesine gitti.

METREKAREYE 300 KG YAĞIŞ

Bartın’da incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 24 saatte metrekareye 300 kilogram yağış düştüğünü belirten Soylu “Geçen yılki selin ardından barajlar yapılmamış, dereler ıslah edilmemiş, gerekli tedbirler alınmamış olsaydı çok daha büyük bir felaket yaşayabilirdik” dedi.

OTEL İNŞAATI SELE DAYANAMADI

Düzce’de şiddetli yağış sonrası Samandere ve Derdin köyleri arasındaki bir buçuk metrelik yol selden tahrip oldu. Ardından buradaki inşaat hâlinde bulunan beş katlı termal otelin bir bloku yıkıldı. Otelin üç ay sonra açılması planlandığı aktarıldı. Sel suları, Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde ve Kastamonu İnebolu Çaykıyı köyünde iki caminin yıkılmasına sebep oldu. Karabük’ün Yenice ilçesinde yaşanılan selde, Tır köyündeki iki katlı bir ev yıkıldı, dört katlı bir bina da yan yattı.

DEREYE DÜŞEN İKİKİŞİ KAYBOLDU

Düzce’de etkili olan sağanak ile birlikte sürüklenen ağaç ve atıklar, Üçköprü Köprüsü’nün ayaklarını tıkadı. Bunun sonucunda taşkın yaşandı. Ardından İl Özel İdaresi’nin iş makinesi ile bölgede çalışma başlatıldı. Bu sırada köprünün bir tarafı çöktü, kepçe suya düştü. İçinde bulunan operatör Okan Bayrak akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bayrak’ın bulunması için arama kurtarma ekipleri görevlendirildi. Bu acı olayın ardından bir üzücü haber de Kastamonu Küre’den geldi. Ağaç kesimi için İhsangazi ilçesinden Küre İkizciler köyüne giden 22 yaşındaki Recep Bakırcı, İkizce Deresi’nde yaşanan su yükselmesini cep telefonuyla görüntülemek istedi. Dere kenarına yaklaşan Bakırcı, bir anda dengesini kaybedip suya düştü. Ankara’dan gönderilen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri, genci ararken helikopterle de havadan tarama yapılıyor.

BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE HEYELAN YOLU KAPATTI

Bolu’da sağanak etkili oldu. Bu sebeple Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nin yaklaşık 200 metre dışında, İstanbul istikametine doğru yolun sağında toprak kayması meydana geldi. Ardından iki şerit toprakla doldu. Bölgeye gönderilen ekipler, otoyolun İstanbul istikametini ulaşıma kapattı. Bu sebeple araçlar, İstanbul istikameti için Abant kavşağından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendirilmeye başladı. Bolu Valisi Erkan Kılıç, bölgede gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ KÖPRÜLERİ YIKTI

Bolu Mengen Pazarköy beldesi kara yolu şiddetli yağış sonrası tamamen çöktü. Ulaşımın sağlanamadığı bölgede ekipler güvenlik tedbiri alarak çalışmalara başladı. Su seviyesi yükselen derenin üzerinde bulunan Yörükler ve Kadısusuz köprüleri de yıkıldı. Bölge halkının, il merkeziyle olan ulaşımı kesildi. Türkbeyli Mahallesi’nde de dere ve çayın taşması sonucu çok sayıda evi su bastı. Ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sağanak nedeniyle çay taştı, Kastamonu-Ankara kara yolu çöktü Sağanak nedeniyle çayın taşması sonucunda, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökme meydana geldi. Bölgede trafik tek şerit üzerinden sağlanıyor.

Kastamonu ve Bartın sular altında! Dereler taştı köprüler yıkıldı Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kırmızı kod ile uyardığı Kastamonu'da kuvvetli sağanak etkili oluyor. Sel suları İnebolu Söke Çayı'nda taşkına neden olurken, ekipler vatandaşları yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyarıyor. AFAD, Batı Karadeniz'de Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sinop'taki yağış dolayısıyla taşkın riskinin tehlikeli boyuta ulaştığını bildirirken, bazı köylerde evler sular altında kaldı. Vatandaşlar botlarla tahliye ediliyor.